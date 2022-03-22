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Baygın bulunan adam, hastaneye sevk edileceği sırada öldü

Baygın bulunan adam, hastaneye sevk edileceği sırada öldü
Baygın bulunan adam, hastaneye sevk edileceği sırada öldü

Denizli’nin Çivril ilçesinde sabah saatlerinde beraber yaşadığı ailesi tarafından baygın bulunan adam, sağlık ocağından hastaneye sevk edileceği sırada şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Çivril ilçesi Irgıllı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; anne ve babasıyla yaşayan Ömer Sarohan, sabah saatlerinde baygın bir şekilde bulundu. Oğullarını kaldıramayan ailesi, mahallede bulunan sağlık ocağına gittiklerinde nabzının çok düşük olduğunu öğrendi. Olay yerine çağırılan sağlık görevlileri, Sarohan'ı hastaneye kaldıracağı sırada öldüğünü tespit etti. Ekiplerin yaptığı inceleme ardından 2 çocuk babası adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Sarohan'ın kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.
 

Bülent Çakır
 

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