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Baygınlık geçiren şahsın cebindeki parayı çalan zanlıya esnaftan tepki

Baygınlık geçiren şahsın cebindeki parayı çalan zanlıya esnaftan tepki
Baygınlık geçiren şahsın cebindeki parayı çalan zanlıya esnaftan tepki

Malatya’da bir şahsın baygınlığından faydalanıp cebindeki parayı çalan zanlıya tepki gösterildi.

Baygınlık geçiren şahsın cebindeki parayı çalan zanlıya esnaftan tepki - Tıkla İzle

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi Tenzile Sokak'ta, sara hastası bir şahıs baygınlık geçirmiş, etrafına toplanan şahıslar ayıltmaya çalışırken, bu sırada bayılan şahsın cebindeki parası çalınmıştı. O sırada bir vatandaşın olayı cep telefonu ile görüntülemesi sonucu, polis, parayı çalan zanlıyı yakalamış, zanlının üzerinden 7,4 gram kubar esrar maddesi ve ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilmişti. Olayın gerçekleştirildiği sokaktan geçen vatandaş Cengiz Demirtaş, “Vatandaşlar yolda giderken birbirine selam veriyor. Kendi kendisine soruyor bu adam. Bana neden selam verdi diye. Allah'ın selamı demiyor. Burada genç kardeşimiz rahatsızlık geçiyor. Millet yardım etmeye çalışıyor. Ama birisi çıkıyor hasta olan adamın parasını çalıyor. Böyle bir terbiyesizlik olur mu?“ dedi.

Sözü edilen sokakta bulunan esnaf Yaşar Genç ise, “Yazık oluyor bu vatandaşa. Memleketin sahibi yoktur. Mahallede polis olsa, bu gibi durumlar yaşanmaz. Burada toplanan adamlar oluyor. Burada ne yapıyorsunuz dediğimiz zaman ise macera arıyorlar“ şeklinde konuştu. Esnaf Abdullah Ateş de, “Baygınlık geçiren bir genç adama yardım yerine cebindeki parasını çalması artık normal olarak görülüyor. Bizler normal olarak karşılamıyoruz ama Malatya'mız eskiden böyle değildi. Son yıllarda böyle oldu.” ifadelerini kullandı.

Selçuk Dönmez - Bahadır Aytekin

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