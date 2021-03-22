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Bayılan adam son anda balkondan düşmekten kurtarıldı

Bayılan adam son anda balkondan düşmekten kurtarıldı
Bayılan adam son anda balkondan düşmekten kurtarıldı

Hindistan’da bayılan şahıs balkon kenarında metrelerce yüksekten yere çakılmaktan son anda kurtarıldı.

Bayılan adam son anda balkondan düşmekten kurtarıldı - Tıkla İzle

Hindistan'ın Kerala eyaletine bağlı Kozhikode bölgesinde bayılan şahıs, metrelerce yüksekten yere çakılmaktan son anda kurtarıldı. Yerel basında yer alan haberlerde, Kerala Bankası'nın Edodi şubesinde sıra beklediği sırada bir kişi bilincini kaybederek, yaslandığı balkonun kenarından aşağı düşmekten, yanında sıra bekleyen başka bir kişinin atikliği sayesinden son anda kurtarıldı. Bayılan adamın, balkon kenarından sırt üstü şekilde geriye düştüğünü gören Thayyll Meethal Babu isimli kişi, adamı son anda ayaklarından yakaladı.

Babu, daha sonra çevredekilerden yardım isteyerek, bilincini kaybeden adamı yukarı çekti. Çevrede bulunan güvenlik kamerası ise olağanüstü kurtuluşu anbean kaydetti. Hastaneye kaldırılan şahsın, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Serkan Bayar
 

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