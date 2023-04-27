Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: 'Bu teknolojiyi daha da ileri götürecek projelerin ilk adımı atılmış oldu'

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Qurbanov, Baykar ile Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın ortak olarak insansız hava aracı sistemleri üretimi yapabilmesi için iyi niyet protokolü imzaladı. Törene, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov da katıldı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Baykar Genel Müdürü Bayraktar, “Biz bugün burada tek millet iki devlet anlayışı ile kardeş Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Qurbanov ile birlikte, özellikle Türkiye ile Azerbaycan arasında gelecek nesil, yeni nesil insansız hava aracı teknolojileri konusunda ortak işbirliği iyi niyet protokolü imzaladık. Bizim insansız hava aracı teknolojisinde Azerbaycan ile çok yakın bir işbirliğimiz var. Geliştirilen teknolojiler en üst düzeyde Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Önümüzdeki dönemde bu teknolojiyi daha ileri taşımak için, özellikle yeni gelişen konseptler kapsamında hem bakım, teknik destek anlamında hem de yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi için Baykar teknoloji firması Azerbaycan'da kuruldu. Halen de aktif olarak faaliyetlerine devam ediyor. Bu iyi niyet anlaşması ile birlikte inşallah Azerbaycan'da Azeri kardeşlerimiz ile birlikte bu teknolojiyi daha da ileri götürecek projelerin ilk adımı atılmış oldu bu imza töreni ile” diye konuştu.

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