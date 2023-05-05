Baykar'dan Hürriyet gazetesinin matbaası ilgili açıklama

Baykar, Hürriyet Gazetesi'ne ait olan İstanbul Esenyurt'ta bulunan 4 adet Matbaa Tesis Binasını arsası ile birlikte satın aldı. Baykar tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, “Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ye ait İstanbul Hadımköy'deki mevcut üretim alanımızın yakınında bulunan fabrika tesisleri, Baykar'ın insansız hava aracı üretim alanının genişleme ihtiyacı çerçevesinde ihracattan elde ettiğimiz gelirlerimiz kullanılarak öz kaynaklarımızla satın alınmıştır. İstanbul Hadımköy'de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız istikametinde kullanılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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