'Bayrak Dede' Hayatını Kaybetti

17 Aralık 2016 tarihinde 15 askerin hayatını kaybettiği ve 55 askerin yaralandığı canlı bomba saldırısının gerçekleştiği Şehit Komandolar Durağı'nda günlerce Türk Bayrağıyla nöbet tutan Fevzi Kurtoğlu hayatını kaybetti. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği başsağlığı mesajı yayımlayarak; "17 Aralık 2016'da Kayseri'de 15 vatan evladının şehit, 55 gazimizin yaraldnığı durakta günler, aylar, yıllarca Türk Bayrağı ile nöbet tutan, şehit ailelerine kardeş, gazilere baba olan 'Bayrak Dede' Fevzi Kurtoğlu vefat etmiştir. Fevzi Baba ruhun şad mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Turan Bulut

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.