Bayrak hassasiyeti yıkımı durdurdu, o anlar herkesi duygulandırdı

"Asrın felaketi" olarak yorumlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te orta hasarlı binalar ile sosyal riskler oluşturan metruk binaların kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bir binanın yıkımı sırasında, molozlar arasındaki Türk bayrağını fark eden Gölcük Belediyesi'nde görev zabıta memuru Onur Atmaca çalışmayı durdurdu. Operatör yardımıyla kepçenin üstüne çıkan Atmaca, 2 adet Türk bayrağını muhafaza altına aldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından an be an kaydedildi.

O anları anlattı

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan Onur Atmaca, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkılan binanın ikinci katında Türk bayrağı olduğunu fark etti. Bayrağın yırtılması ve düşmesi ihtimaline karşı yıkımı durduran Atmaca, kepçenin kovasına çıkarak, iki bayrağı da molozların arasından çıkardı. Bayrakları temizleyen zabıta memurları, Gölcük Belediyesi'ne teslim etti.

"İçimden gelen duygu ile bayrağı oradan aldım"

3 yıldır Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görev yaptığını söyleyen Onur Atmaca, "Dün saat 15.00 sıralarında kentsel dönüşüm alanında yıkım yaparken ikinci katta bayrak olduğunu sezdim. Öncesinde tam anlayamadım ancak kepçe üstünden molozu atınca bayrak olduğunu anladım. Amirlerim ve müdürüm tarafından bana verilen yıkım durdurma kararı vardı. Bende yıkımı durdurdum. Operatörle konuştum, kepçenin ucuyla bayrağı alıp alamayacağını sordum. O da kepçenin ucunun yetişemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kepçenin üstüne ben binmek istedim. Normalde benim oraya binmem uygun değil, güvenlik önlemlerinin alınması lazımdı ama bayrak düşecekti. İçimden gelen duygu ile bayrağı oradan aldım. Yıkadık ve belediyeye teslim ettik. Ben bir tane bayrak diye görmüştüm ama ikincisi de vardı" dedi.

Cihan Atik - Enes Azmak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.