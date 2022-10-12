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Bayrak tartışması kanlı bitti

Bayrak tartışması kanlı bitti
Bayrak tartışması kanlı bitti

Sivas’ta öğrenciler arasında çıkar bayrak tartışmasında bıçaklanan 3 öğrenci yaralandı, yaralı öğrencilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bayrak tartışması kanlı bitti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lisede çıraklık eğitimi alan öğrenciler arasında bayrak tartışması yaşandı. Bir öğrenci, masaya dökülen suyu kitaptan koparttığı, üzerindeki Türk bayrağı bulunan sayfa ile silmek istemesi üzerine başlayan tartışmada M.A. (17) sınıf arkadaşları M.C.A.K.(16), Y.G.(16) ve M.Ç.'yi (17)yaraladı. Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Onur Erden - Mustafa Kurtulan

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