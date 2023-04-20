Bayraktar KIZILELMA 8. uçuş testini başarıyla tamamladı

Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından KIZILELMA, 8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladığını açıkladı. Bayraktar, “8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladı. Pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevralarını gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

Zöhre Alagöz

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.