Bayraktar Kızılelma Teknofest'e uçtu

Bayraktar KIZILELMA, AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nin de bulunduğu Tekirdağ'daki Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan, TEKNOFEST 2023 çerçvesinde sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı'na havalandı. Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan saat 12:32'de uçuşa başlayan Bayraktar KIZILELMA, İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde iki kez alçak irtifa selamlama geçişi yaptıktan sonra saat 13:09'da başarıyla indi. Bu uçuş ile Bayraktar KIZILELMA ilk kez test uçuşlarının yapıldığı havalimanından başka bir havaalanına uçarak intikal etti. Bayraktar KIZILELMA'ya uzak kol uçuşunda Bayraktar AKINCI TİHA eşlik etti.

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