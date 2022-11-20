Bayraktar KIZILELMA, testlerini başarıyla tamamladı

Baykar tarafından kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme sürecinde önemli bir aşama başarıyla tamamlandı. Bayraktar KIZILELMA ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla geçti.

Bayraktar KIZILELMA, Tekirdağ Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne hafta başında intikal ettirildi. Burada önce emniyet bağları ile yapılan Otomatik Taksi Testleri başarıyla tamamlandı. Bugün, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yönettiği emniyet bağları olmadan gerçekleştirilen ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi başarıyla tamamlandı. Böylece Bayraktar KIZILELMA ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış oldu.

Bayraktar KIZILELMA'nın özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olması planlanıyor. Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol alacak.

Bayraktar KIZILELMA, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan bin 500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar KIZILELMA, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen “AKINCI” projesi çerçevesinde Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'da da benzer bir süreç yaşandı. Bundan tam 3 yıl önce, Kasım 2019'da ilk Taksi Testi'ni tamamlayan AKINCI, 6 Aralık 2019'da ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. AKINCI, ilk uçuşundan yaklaşık bir buçuk yıl sonra 29 Ağustos 2021'de envantere girdi. Bayraktar KIZILELMA'da da benzer bir süreçle ilerleniyor. Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, yer testlerine devam edecek. İlk uçuşun yakın zamanda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar'ın, 2022 yılında imzaladığı sözleşmelerin yüzde 98'ini ihracat anlaşmaları oluşturuyor. Baykar, 2022 yılı itibariyle Bayraktar TB2 SİHA'lar için 24 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladı.

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