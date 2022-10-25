Bayraktar: “Savunma sanayii ihracatı bu yıl 4 milyar doları geçecek”



Milli savunma sanayisi tarafından üretilen teknolojik ürünler SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergileniyor. SAHA Expo açılışında konuşan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Dünyanın 170 ülkesine ihracat yapan sektörümüzün yıllık cirosu 10 milyar doları buldu. Adım adım ve sağlam bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. 20 yıl önce yıllık ihracatımız sadece 248 milyon dolarken, geçtiğimiz yıl 3,2 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdik. Savunma sanayimizin bu yıl 4 milyar dolarlık ihracatı rahatlıkla geçeceğini şimdiden söyleyebilirim” diye konuştu.

“Günümüzde yeni teknolojilerin sahaya girmesiyle hem savunma konseptleri hem de güvenliği oluşturan unsurların sürekli geliştiğini birlikte görüyoruz” diyen Bayraktar, “Yeni teknolojileri geliştiren ülkeler hem öne geçiyor hem de ihracat ile sağlam bir ekonomik yapıya sahip oluyor. Dünya ülkeleri savunma ve güvenliğe yönelik harcamaları en zor anlarda hatta pandemi gibi kamu kaynaklarının büyük çoğunluğunun insanlara aktarıldığı bir dönemde bile kısmadı” şeklinde konuştu.

2021 itibariyle küresel savunma harcamalarının 2.1 trilyon dolara ulaştığını hatırlatan Bayraktar, “ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Rusya'nın aralarında olduğu 5 ülke az önce bahsettiğim 2.1 trilyonluk askeri harcamanın yüzde 62'sini gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi dünyanın geri kalanıyla makas çok açık ve bu açık giderek büyüyor. Özellikle yüksek teknolojik gelişim büyüyerek artarken doğal olarak her ülke bu gelişimden aynı oranda faydalanamıyor. Daha da önemlisi bu güce sahip ülkeler ellerindeki gücü adil ve merhametli bir şekilde kullanmıyorlar. Dünyayı giderek yaşanması daha zor bir yer haline getiren Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta cereyan eden haksızlıklara tüm dünyanın bir araya gelerek karşı durması gerekiyor. Daha kuvvetli, zengin ve büyük olma ihtirası ile hareket eden güç sahipleri, kimi zaman sözümona tarihten gelen misyonlarından, kimi zaman sözümona demokrasi götürme iddialarından bahsederek, başkalarına ait coğrafyalara ancak acı ve felaket taşıyorlar” dedi.

Türkiye'nin, 15.5 milyar dolarlık savunma harcaması ile bu alandaki ilk 20 ülke arasında yer aldığının altını çizen Bayraktar, “Güçlü bir şekilde hayata geçirdiğimiz millileşme vizyonundan aldığımız güç ile yüksek teknoloji geliştirmenin elzem olduğu savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde tam bağımsızlık için önemli bir atılım süreci yaşıyoruz. Türkiye, kara araçlarını, stratejik sınıfta insansız hava araçlarını, helikopterlerini, savaş uçaklarını, gemilerini, elektronik sistemlerini, mühimmatlarını kendi mühendislik kabiliyetiyle tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir konuma ulaştı. Dünyanın 170 ülkesine ihracat yapan sektörümüzün yıllık cirosu 10 milyar doları buldu. Adım adım ve sağlam bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. 20 yıl önce yıllık ihracatımız sadece 248 milyon dolarken, geçtiğimiz yıl 3.2 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdik. Savunma sanayimizin bu yıl 4 milyar dolarlık ihracatı rahatlıkla geçeceğini şimdiden söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

SAHA Expo metaverse'de de olacak

SAHA EXPO ile dünyada bir ilke daha imza atarak ilk defa bir savunma fuarını “MetaVerse” evreninde açtıklarını belirten Bayraktar, “Fuarımızın fiziken sona ermesinin ardından MetaVerse SAHA EXPO, 1 Kasım'da başlayacak. 1 Kasım - 1 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Metaverse SAHA EXPO, tam 3 ay boyunca tüm dünyaya açık olacak” şeklinde bilgi verdi.

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