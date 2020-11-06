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Bayraktar TB2 SİHA milli kamera ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi

Bayraktar TB2 SİHA milli kamera ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi
Bayraktar TB2 SİHA milli kamera ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi

Bayraktar TB2 SİHA, Aselsan'ın geliştirdiği elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Bayraktar TB2 SİHA milli kamera ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi - Tıkla İzle

BayraktarTB2 SİHA, Aselsan'ın geliştirdiği elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi. CATS'in yaptığı lazer işaretleme ile Roketsan'ın ürettiği MAM-L hedefi başarıyla vurdu. Müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar, “Milli Teknoloji Hamlesi ile yine tam isabet. Milli S/İHA BayraktarTB2, milli kamera Aselsan CATS milli akıllı mühimmat Roketsan MAM-L. Semalarımızda hür ve özgür” açıklamasına yer verdi.

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