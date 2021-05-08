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Bayraktar, TB3 Siha'ları ilk kez paylaştı

Bayraktar, TB3 Siha'ları ilk kez paylaştı
Bayraktar, TB3 Siha'ları ilk kez paylaştı

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Havacılık ve Uzay Zirvesi’ne katıldı.

Bayraktar, TB3 Siha’ları ilk kez paylaştı - Tıkla İzle

Bayraktar burada TCG Anadolu gemisine iniş yapabilecek olan Bayraktar TB3 SİHA'ların görüntüsünü ilk kez paylaştı.

3D çizimde SİHA'nın kalkışını sağlayacak özel makara sistemi görüldü. Ayrıca kanatların kırılım noktaları da dikkat çekti.

Bayraktar, TB3 SİHA'ların sahip olacağı özelliklerini geçen ay paylaşmıştı. Sınıfında benzeri olmayan bir uçak geliştirdiklerini ifade eden Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip-kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" şeklinde konuşmuştu.

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