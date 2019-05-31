Bayram alışverişi uygun fiyatlarla fırsata dönüşüyor

Değişmeyen bayram adetlerimizin başında gelen “Bayramlık” kıyafetler almak günümüzde de oldukça önemseniyor. Ailelerin, bireylerin bayramlık alışverişlerine çıkmasıyla şölene dönüşen bayram alışverişi, giyim markalarının bayrama özel kampanyalar hazırlamalarıyla büyük bir fırsata dönüşüyor. Bayramın pahalı giyinmekle değil, temiz ve yeni giysiler giymekle şıklık yarışına dönüşeceğini ifade eden Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 2019 İlkbahar/Yaz erkek giyimi üzerine önemli noktalara değinerek, tüm markalarında geçerli bayrama özel başlattıkları yüzde 50 indirim kampanyası ile bayram şıklığının takım elbise rahatlığı ile buluşacağını kaydetti.



Bayramın Türkiye'ye, tüm İslam âlemi ve dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Süleyman Orakçıoğlu, bayrama özel başlattıkları kampanya hakkında şu bilgileri verdi:

“Bayram denildiği zaman akla insanların giysilerinin yeni olması ve aynı zamanda alışveriş geliyor. Bu bayramın bir özelliği var, sezon başlangıcıyla birleşiyor. Nitekim bayram döneminde güzel bir alışveriş canlılığı olacağını düşünüyoruz. Bu da yavaş yavaş başlamış durumda. Bayramdan sonra da bu coşkunun devam etmesini bekliyoruz. Çünkü bayramdan sonra önümüzde Babalar Günü var. Hem bayram hem de Babalar Günü için çok özel kampanyalarımız var. Tüm ürünlerde yüzde 50 indirimimiz var. Kampanyamız bayramda ve bayram sonrasında da devem edecek.”

Fonksiyonel giysiler ön planda

2019 İlkbahar/Yaz erkek kreasyonunu değerlendiren Orakçıoğlu, “Bu dönem giysileri için smart casual (akıllı rahatlık) diyoruz. Bu dönemde fonksiyonel giysiler ön planda. Bu giysileri farklı ortamlarda kullanabilme şansı var. Nitekim klasik bir tarz olan gömlek-pantolon kombininde gömleğin kollarını kıvırıp, pantolonun üzerine çıkararak rahatlığın ön plana çıkacağı bir tarz yakalayabiliyoruz” dedi.

“Tonlar renklerden daha önemli”

Bu yıl yeni sezonda toprak renkleri ve mavi tonlarının ön planda olduğunu belirten Orakçıoğlu, renklerden ziyade tonların önemli olduğunu vurgulayarak, “Sıcak renkler de bile rahatsız etmeyecek tonlar var. Tonlar renklerden daha önemlidir. Bir anda giyinmez diye düşünülen renkler çok hoş tonlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Şu anda koleksiyonumuzda 50'nin üzerinde tonumuz var. Hiçbir ton birbirini itmiyor ve birbirleriyle uyumlu. Bu alanda dünyada liderlik yapıyoruz. Nisan ayında Frankfurt, Floransa, Kiev, Saraybosna, Üsküp, Erivan ve iki tane de Yeni Havalimanı'nda olmak üzere yaklaşık 9 mağaza açtık. Yeni Havalimanı bizim için çok önemli. Bayramda orada da çok büyük bir yoğunluk ve alışveriş heyecanı bekliyoruz. Bu heyecanı yaşayan ve dünyaya yansıtan bir Türk markayız. Sadece kendi ülkemizdeki ilgiyle yetinmiyoruz. Tasarımlarımız dünyanın her yerinde ilgi görüyor. Yurtdışı mağaza sayımızı yaklaşık 200'e çıkaracağız. Bu markalı ihracat açısından çok önemli” şeklinde konuştu.

“Leke tutmayan gömlekler yoğun ilgi görüyor”

Bayramda yapılacak uzun seyahatlerde meydana gelen problemlerin başında giysilerin bavullarda ya da kişinin üzerinde kırışmasıdır. Ütü problemini ortadan kaldıracak kumaşlara sahip takım elbiselerle bayramda takım elbise rahatlığı yaşanacağına değinen Orakçıoğlu, ayrıca bayramda üste çay, kahve dökülmesi olasılığına karşın leke tutmayan giysilerin tercih edilmesini önerdi. Orakçıoğlu, “Bu tarz yaşanacak sıkıntılarda leke tutmayan ve yıkama gerektirmeyen gömlekler oldukça ilgi görüyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.