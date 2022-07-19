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Bayram bitti ancak Kuşadası'nda yoğunluk devam ediyor

Bayram bitti ancak Kuşadası'nda yoğunluk devam ediyor
Bayram bitti ancak Kuşadası'nda yoğunluk devam ediyor

Kurban Bayramı'nda nüfusu 4 kat artan Kuşadası'nda, bayram sonrası da yoğunluk görüntüleri değişmedi. Kaleiçi, sahil ve Marina'da bulunan mekanlarda yoğunluk devam ederken, dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, su parkları ve otellerde doluluk oranları yüzde 90 seviyesinde devam ediyor.

Bayram bitti ancak Kuşadası'nda yoğunluk devam ediyor - Tıkla İzle

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Yönetim Kurulu üyesi Serdar Köroğlu, “Bayramı Kuşadası yoğun olarak geçirdi. Bu sezon erken rezervasyonlar yoğundu, rezervasyonlarla güzel doluluk yaşıyoruz. Bayramdan sonra da doluluk devam ediyor. Bayramda fiyatlar biraz yükseldi. Bayramdan sonra da fiyatlar böyle devam eder. Özellikle yerli turistlerde yoğunluk oldu ve okullar açılıncaya kadar bu doluluk devam eder. Antalya bölgesine giden Rus turistler de Kuşadası'nı tercih ediyor” dedi.

Tatil için Kuşadası'nı tercih eden Nuray Kuşçu, “Yıllar önce Kuşadası'na gelmiştim. Daha sonra Bodrum'a gitmeye başladım. Ama arkadaş çevrem 'Kuşadası'na gel çok değişti' dedikten sonra bayram için geldim. Gerçekten çok değişmiş, bu değişim çok iyi olmuş” dedi.

İsmail Ümit Dilşen

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