Bayram denetimlerine katılan Bakan Soylu'dan ‘emniyet kemeri' uyarısı

Araçları tek tek durdurarak sürücülerle sohbet eden Bakan Soylu, “Vatandaşlarımızın kesinlikle hız limitlerine uyması gerekir. ‘Bayramınızı kemerli olsun' sloganımızın en önemli amaçlarından birisi emniyet kemeridir. Emniyet kemeri mutlaka takılmalıdır. Buradan rica ediyoruz hatta yalvarıyoruz, lütfen araç kullanırken cep telefonu kullanmayınız. Bunun çok büyük facialara neden olduğunu görüyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan polis uygulama noktasında denetimlere katıldı. Burada araçları tek tek durduran Bakan Soylu, sürücülerle ve araçlarda bulunan yolcularla sohbet etti. Araçlardaki bebekleri de seven Bakan Soylu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Bakan Soylu, sürücülere dikkatli gitmeleri ve emniyet kemerini takmaları konusunda uyarılarda da bulundu.

Trafikte alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu “Öncelikle milletimize huzurlu ve güvenli bir bayram diliyoruz. Allah ağız tadıyla bir bayram geçirmeyi nasip etsin. Bayramlarda memleketlerine, tatile gitmek isteyen halkımız kendi planları doğrultusunda seyahat programları ortaya koyuyorlar. Bu da trafik yoğunluğu oluşturuyor. Hem sahada hem de bayram trafiğindeki vatandaşlarımızın gidecekleri istikamete rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için alınan büyün tedbirleri uyguluyoruz. Gerek havadan gerekse karadan tüm denetimleri de icra etmeye çalışıyoruz. Bu bayramı 3 ana planlamayla güvenli bir şekilde geçirmeyi düşündük” dedi.

“209 bin personelimiz görev başında olacak”

Bakan Soylu, “209 bin personelimiz, 10 bin ekibimiz sürekli görev başında olacaklar. Gerek emniyet gerekse jandarma ekiplerimiz. Toplu taşıma konusunda aldığımız tedbirler var. 793 personelimiz, yaklaşık bin 600 otobüste denetleme ortaya koyacaklar. Bu bayramdaki sloganımız, ‘Bayramınız kemerli olsun'. Buradan şunu ifade etmek istiyorum. Elbette ki vatandaşlarımızın hem sılayı rahim yapması hem tatil yapması en doğal hakkıdır. Ama yolda giderken hem kendi canımıza hem yanımızdakilere hem de karşımızdakilere dikkat etmek zorundayız. Bu yıl geçen yıla nazaran trafik kazaları ölümlerinde az seviyedeyiz” diye konuştu.

“Emniyet kemeri mutlaka takılmalıdır”

Yaklaşık 50 milyonu aşkın vatandaşın cep telefonlarına trafikte dikkatli olmaları hususunda uyarı mesajlarının gönderildiğini aktaran Bakan Soylu, “2021 yılında yaptığımız analiz çerçevesinde trafik kazalarının yüzde 22'si yaya kazası. Bu kazaların birçoğu yaya kaynaklı. Hem bu bayramda ve yıl içerisinde uyarılarımızı sürekli gerçekleştireceğiz. Yaya kazalarına ciddi derecede bir kademe daha önem vermenin ve farkındalık ortaya koymanın çabasında olacağız. Yaya ölümlerini azaltabilmek için birkaç alanımız var. Kesinlikle hız limitlerine uyulması gerekir. İkincisi, ‘Bayramınızı kemerli olsun' sloganımızın en önemli amaçlarından birisi de emniyet kemeridir. Emniyet kemeri mutlaka takılmalıdır. Burada rica ediyoruz hatta yalvarıyoruz, lütfen araç kullanırken cep telefonu kullanmayınız. Dikkatinizi dağıtmaktadır. Bunun çok büyük facialara neden olduğunu görüyoruz” dedi.

“Amacımız, tek bir cana bir şey olmasın”

Ana yollara katılımda trafik yoğunluğu olabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları gerektiği hususunda uyaran Soylu, “Ehliyetini yeni almış olanların ve acemi olanların bayram trafiklerinde ve uzun yollarda herkesten daha çok dikkat etmesi gerekir. Bazı bölgelerimizde çok ciddi yağışlar var. Sürücülerimizin yağışı dikkate alarak sürüşünü gerçekleştirmesi gerekiyor. Yakınlarımıza kavuşmayı arzu ediyoruz. Ama bunu kazayla ve acelecilikle kesinlikle yapmayalım. Yaklaşık 209 bin trafik personelimizle bayram boyunca çalışacağız. Bizim bu çalışmamızın bir tek sebebi var. Bir tek cana bir şey olmasın. Bir trafik kazası olmasın. Kavuşacağımız kimseleri hüzün içerisinde bırakmayalım” dedi.

“İşçilerimizin 1 Mayıs'ını kutluyoruz”

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde alınan tedbirlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Tüm sendikalarla günler öncesinden görüştük. Tüm valiliklerimiz gerekli tedbirleri aldılar. İstediklerimiz şudur, İşçilerimizin bayramı olarak kutlanması, huzur ve güven içerisinde geçmesi ve aynı zamanda bayram tadında geçmesidir. Bizim için de işçilerimiz için de mühim. Taksim Meydanı'nda sendikalarımız saat dilimlerine göre çelenklerini koyacaklar, Aynı zamanda çeşitli sendikalarımızın çeşitli alanlarda kutlamaları var. Bayram şeklinde geçeceğine olan inancımız tamdır. İşçilerimizin 1 Mayıs'ını kutluyoruz” diye konuştu.

Mustafa Uslu - Gamze Erdemir - Aykut Zor

