Bayram dönüş trafiğinde 7 araç birbirine girdi

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 2'nci viyadük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 7 araç zincirleme kazaya karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Kaza sebebiyle yolun 2 şeridi de bir süre trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler kontrollü şekilde trafik akışını sağladı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılıyor.

Enes Özkan



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