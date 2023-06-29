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Bayram günü yürekleri ısıtan görüntü

Bayram günü yürekleri ısıtan görüntü
Bayram günü yürekleri ısıtan görüntü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bayramda yürekleri ısıtan bir görüntü kaydedildi. Adapazarı Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan iki arkadaşın, çöpleri topladıkları esnada sokak arasında çalan davul ve zurnaya eşlik ederek ettikleri dans sosyal medyada beğeni kazandı.

Bayram günü yürekleri ısıtan görüntü - Tıkla İzle

Adapazarı Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan iki arkadaşın çalıştıkları esnada dans ettiği görüntüler beğeni kazandı. Güllük Mahallesi Amasyalı Sokak üzerindeki çöpleri toplamaya giden iki arkadaş, sokak arasında çalan davul ve zurnaya eşlik ederek dans etmeye başladı. Vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İki arkadaşın görevlerini yaptıkları esnada çekilen amatör görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Görüntülerde, iki kişinin davul ve zurnaya eşlik ederek dans ettikten sonra çöp kamyonuna binerek bölgeden uzaklaştıkları anlar yer aldı.

Öte yandan, bu görüntüler geçtiğimiz yıl Aksaray Belediyesi temizlik işçilerinden Hamit Karakaya'nın, işini yaparken müzik dinleyip dans ederek viral olduğu anları akıllara getirdi.

Batuhan Saçar

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