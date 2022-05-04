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Bayram için aldığı kıyafetler çalındı

Bayram için aldığı kıyafetler çalındı
Bayram için aldığı kıyafetler çalındı

Zeytinburnu'nda markete gelen müşteri kılığındaki hırsız, bir vatandaşın bayram için aldığı ve markette unuttuğu kıyafetleri çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bayram için aldığı kıyafetler çalındı - Tıkla İzle

Olay Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayramlık kıyafet alan bir vatandaş, markete girdi ve bayramlık kıyafetlerini kasanın önünde unuttu. Bu esnada markete gelen müşteri kılığındaki hırsız ise sigara alma bahanesiyle yerde unutulan poşeti alarak oradan uzaklaştı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

“Bayramda giymek için kıyafet almışım”

Market sahibi Süleyman Çavgan, “Saat 17:15'de müşteri alışverişe geldi, bir şeyler aldı ondan sonra çekip gitti. Herhalde 10 - 15 dakika geçti bir baktım çocuk geri döndü benim poşetim burada kaldı. Dedim kardeşim ben poşet falan görmedim. Ben burada unuttum bir bakar mısın? Baktım yine yok. Çocukta öyle gariban ne var içinde dedim kardeş dedi ki, içinde bayramda giymek için tişört, pantolon aldım dedi. Dedim kameraya falan bakalım burada mı unuttun yoksa başka yerde mi unuttun? Yoksa eve mi götürdün? Sonra kameraya bakıyoruz. Bir tane kendini bilmez bir insan giriyor arkasından o çıktıktan sonra bir sigara alıyor. Sigaradan sonra poşeti alıyor içine bakıyor ve çekip gidiyor. Sana ait olmayan bir şeyi nasıl alıp gidersin?” şeklinde konuştu.

Caner Sönmez - Davut Has - Furkan Duman
 

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