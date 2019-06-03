İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayram için aldığı otomobil memleket yolunda küle döndü

Bayram için aldığı otomobil memleket yolunda küle döndü
Bayram için aldığı otomobil memleket yolunda küle döndü

Adıyaman’da bir vatandaşın Ramazan Bayramı için aldığı otomobil seyir halindeyken yanarak küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep'te Ramazan Bayramı için 41 bin TL'ye 27 BJT 89 plakalı otomobili satın alan Şafak Duymuş, memleketi olan Malatya'ya gittiği sırada Adıyaman-Çelikhan karayolunun 15. kilometrede otomobil aniden alev aldı. Duymuş, otomobilde bulunan yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etmek istedi. Yangın tüpleri de çalışmayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar Şafak Duymuş otomobilinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda alevler söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobili yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.  

Cihan Kizir

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.