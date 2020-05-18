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Bayram ikramlıkları tezgahta kaldı

Bayram ikramlıkları tezgahta kaldı
Bayram ikramlıkları tezgahta kaldı

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala tezgahtaki yerini alan şeker, çikolata ve lokumların satışı korona virüs nedeniyle geçen yıllara göre yüzde 60 oranında düştü.

Adana'da bayram şekerleri, lokum ve çikolatalar tezgahlardaki yerini aldı. Korona virüs salgını nedeniyle satışlar azalırken, bayramda sokağa çıkması kısıtlaması olacağı söylentisi de satışları yüzde 60 oranında düşürdü. Bayrama 6 gün kala yeterince satış yapamayan esnaf karamsarlığa kapıldı.

Kentte 74 yıldır lokum, cezerye, helva ve şekerleme üreten firma, geçen senelerde bayram öncesi çalıştırmak için fazladan eleman alırken bu sene ise normal kadrosuyla çalışmaya devam ediyor.

İşletme sahibi Mustafa Kemal Özdoğru, Ramazan Bayramı'nın bu sene kendilerine şeker gibi geçmediğini söyleyerek, “Yoğunluğumuz geçen bayramlara oranla yüzde 50-60 oranında düşük. Aslında bu bayramın diğer adı ‘Şeker Bayramı' ama hiç şeker gibi geçmiyor. Tabi ki korona virüs bizi vurdu. Geçen yıl bayramlarda ekstra eleman alırdık ama bu bayram öyle bir şey söz konusu değil. İnşallah biran önce bu virüsten kurtuluruz” diye konuştu.

Bayram döneminde sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesi durumunda siparişleri evlere götürüp teslim edeceklerini belirten Özdoğru, "Biz imalatımızı hiçbir şekilde durdurmuyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

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