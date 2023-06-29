Bayram namazına gelen çocuklara sürpriz

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Çiftlik köyünde bayram namazında çocuklara sürpriz hazırlandı. Köy camisinin imamı Süleyman Altınhan, köylülerle birlikte hazırladıkları bayram harçlıklarını tek tek zarflara koydu. Çocukları camilere çekebilmek için arefe akşamı köydeki çocuklara sabah namaza gelenlere hediye verileceği belirtildi. Bayram namazına köyün bütün çocukları gitti. Bayram namazı sonrasın Cami imamı bayramlaşmanın ardından çocuklara tek sıra haline girmelerini istedi. Cami imamı Süleyman Altınhan tüm çocukların bayramlarını kutlarken onlara zarf içinde bayram harçlığı dağıttı. Çocuklar büyük sevinç yaşarken, görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni topladı.
Enes Bektaş-Ali Yıldız
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