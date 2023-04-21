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Bayram namazını yıkılması için boşaltılan orta hasarlı binanın altında kıldılar

Bayram namazını yıkılması için boşaltılan orta hasarlı binanın altında kıldılar
Bayram namazını yıkılması için boşaltılan orta hasarlı binanın altında kıldılar

Adana’da vatandaşlar, camide yer olmayınca depremde orta hasar alıp, yıkılması için boşaltılan bir apartmanın altına seccadelerini sererek bayram namazı kıldı.

Bayram namazını yıkılması için boşaltılan orta hasarlı binanın altında kıldılar - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yaklaşık 8 bin bina orta ve ağır hasar alarak boşaltıldı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde ise Havacılar apartmanı depremden sonra yapılan incelemede orta hasar aldı. Yıkılması planlanan apartman ise boşaltıldı.

Yeşilyurt Bağlar Cami'nde bayram namazı için yer bulamayan vatandaşlar, yıkılması için boşaltılan apartmanın altına seccadelerini sererek bayram namazı kıldılar. İhlas Haber Ajansı'na konuşan cemaatten Hasan Hüseyin Tanrısever, "Korkmadık, neden korkalım ki namaz kılıyoruz bir şey olmaz" dedi. Ali Yücel isimli vatandaş, "Namaz olmasa burada durmazdık ama namaz için korkmadık. Bir şey olmayacağını biliyorduk" diye konuştu.

Umutcan İşledici

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