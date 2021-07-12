Bayram öncesi kiralık araçlar yoğun talep görüyor

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi araç kiralamalarında yoğun mesai devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi ve salgının devam etmesi nedeniyle uzun yola çıkacakların tercihi araç kiralamak oldu. Özellikle yurt dışı müşterilerine hizmet verdiklerini belirten yetkililer, ellerinde bulunan 38 araçtan 35'ni kiralandıklarını ve diğer üç tanesinin de rezervasyon yapıldığını söyledi.

“Bayramda tüm araçlarımız dolu diyebiliriz”

Kurban Bayramı öncesinde araç kiralama da vatandaşın taleplerini karşıladıklarını ifade eden araç kiralama firması yetkilisi Erhan Tilev, “Salgın döneminde olsun şimdi olsun talep yoğun bir şekilde devam ediyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bu artış günden güne devam ediyor. Özellikle turist müşterilerimize daha çok hizmet veriyoruz. Elimizde 38 araç var bu araçlardan 35 tanesi dolu diğer 3 tanesi ise rezervasyonlu. Bayramda tüm araçlarımız dolu diyebiliriz. Vatandaşın gideceği yere ve yapacağı kilometreye göre fiyatlarımız değişiyor. Özellikle bayram tatilini 8 gün olacağını varsayarsak, fiyatlarımızı 4 bin ile 4 bin 500 TL olarak düşünüyoruz. Araç segmentine göre de değişiyor fiyatlar. Geçtiğimiz Ramazan bayramında yüzde 40 iş yapıyorsak bu bayramda yüzde 95 iş yapıyoruz” şeklinde konuştu.







Uğur Çetin - Furkan Serttaş

