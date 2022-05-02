Bayram sabahı atılan maganda kurşunu aracın camına isabet etti

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram sabahı kimliği belirsiz magandaların havaya tabancayla ateş açması üzerine yorgun mermi park halinde olan Volkan Altunok'a (22) ait otomobilin ön camından girerek paspasın üzerine düştü. Aracının yanına geldiğinde cama mermi isabet ettiğini gören Volkan Altunok, polise ihbarda bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri araçta incelemede bulunup mermi çekirdeğine el koydu. Sağlık Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapan Volkan Altunok, "Sabah aracın yanına gelince fark ettim. Ya bir insanın kafasına gelseydi. Çocuğun kafasına gelip ölebilirdi. Silah atmayalım. Cam değişir önemli değil. İnsanın kafasına, çoluğu çocuğu öldürebilir. Atmayalım" diyerek çağrıda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Muhammer Ay

