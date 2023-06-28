Bayram sabahı kaza yapan çifti ölüm ayırdı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkiinde meydana geldi. İbrahim Eyican, idaresindeki 34 FP 5867 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada, araç sürücüsü İbrahim Eyican (64) ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Mutlu Eyican (54) yaralandı. İlk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü İbrahim Eyican, kaldırıldığı ZBEÜ Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Onur Altındağ

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