Bayram sabahı mezarlıklara akın edildi

6 Şubat'ta ki depremlerde Adıyaman'da 8 bin 500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Büyük acıların yaşandığı Adıyaman'da vatandaşlar Ramazan Bayramı'na buruk girdi. Sabahın erken saatlerinde kılınan Bayram Namazı sonrasında Adıyaman Yeni Mezarlığa giden binlerce vatandaşlar, hayatını kaybeden akrabalarının kabri başında gözyaşı dökerek dua etti.

Depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları mezarlığa gelen vatandaşlara meyve suyu, kek, lokum gibi ikramlarda bulundu.

Buruk bir bayram yaşadıklarını ve bu acıyı hiçbir zaman unutmayacağını dile getiren vatandaşlar, “Bir gecede bir çok insanımızı kaybettik. Bir gecede birçok hayalimizi, bir çok umudumuzu kaybettik. Bugün onları ziyarete geldik ama kaybettiğimiz sadece vatandaşlarımız, insanlarımız değil memleketimizi de kaybettik, bugün memleketimizin de ilk bayramı. Bugün Adıyaman'ımızın da ilk bayramı, çocukluğumuzun, hayallerimizin gençliğimizin geçtiği Adıyaman'ın da bayramı, hepimizin başı sağ olsun. Allah hepimize sabır versin” diye konuştu.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.