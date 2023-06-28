Bayram sabahına yangınla uyandılar

Yangın, saat 07.00 sıralarında Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi Sinemacılar Sokak'ta 5 katlı süit binanın teras katında çıktı.

Dumanları gören mahalleli polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını söndürüldü. Yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı. Öte yandan binada maddi hasar oluştu.

Aykut Zor - Metin Başar

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