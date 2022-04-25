Bayram Tatili kaç gün 2022? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN?

Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. 3 ve 4 Mayıs ise Ramazan bayramı tatili olarak yer alıyor.

BAYRAMDA TATİL 9 GÜN OLDU MU?

Bayram tatilinin 9 gün olacağına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bununla birlikte 25 Nisan Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısında bayram tatilinin kaç gün olacağına dair net kararın açıklanması bekleniyor.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

25 Nisan Pazartesi günü kabine toplanacak. Kabine toplantısında Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili açıklamalar yapılması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI GÜNLERİ

Ramazan Bayramı arefesi 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba