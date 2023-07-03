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Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da, 9 günlük bayram tatili sonrasında trafik yoğunluğu yaşandı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyelerine geldi.

Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu - Tıkla İzle

9 günlük bayram tatilinin sonlanmasıyla şehre geri dönen İstanbullular, haftanın ilk iş gününde iş başı yaptı. Bayram tatili sürecinde vatandaşların şehri terk etmesiyle ana arterler boş kalmıştı. Bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe mevkii D 100 karayolunda Edirne istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu gözlendi. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyelerine yükseldi.

Cem Güney Kılıç - Halit Arslan
 

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