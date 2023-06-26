Bayram tatili yolunda kaza: Hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesi Cemel Kavşağı'nda meydana geldi. H.Y. idaresindeki 34 GHT 010 plakalı Opel marka otomobil, A.C. idaresindeki 31 P 4691 plakalı tıra yandan çarptı. Otomobil adeta hurdaya dönerken araç içerisinde bulunan C.G., E.K., S.Y., Z.M.G. ve Z.L.G. hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken otomobil içerisinde bulunan ailenin İstanbul'dan yola çıkarak Kurban Bayramı tatili için Altınyayla ilçesi Kale Köyü'ne bayram ziyaretine gittikleri öğrenildi.

Mehmet Bardak



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