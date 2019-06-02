Bayram tatilinde Pamukkale'de otellerin tamamı doldu

Denizli'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğrayacak. Bölgede tatilden günler öncesinde özellikle yerli turistler konuklama için rezervasyonlarını yaptı. Bayrama sayılı günler kala ise ören yeri ve çevresindeki otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı. Bölgedeki otellerin birçoğunun şimdiden dolduğunu aktaran Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, “Uzun tatiller vatandaşlarımızın ciddi anlamda hareketine sebep oluyor. Bu da turizm açısından çok çok önemli. Bölgemizde de rezervasyonların oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Pamukkale'deki otellerimizin birçoğu şimdiden doldu. Az bir tesisimizde yer var ama bunun haricinde şehir merkezdeki otellerimiz oldukça uygun fiyata yine vatandaşlarımızın tatil amaçlı dolaştıklarında hizmete açık. Burada da uygun fiyatlara konaklayabilirler” dedi.

“Tatil erken ilan edilmeli”

Ramazan ayı boyunca bölgede dolulukları yaşadıklarını aktaran Şen, tatillerin birleştirilmesinin daha önceden ilan edilmesinin tatil yapacak vatandaşlar ve kendileri açısından daha iye olacağını dile getirerek, “Biz Ramazan ayı boyunca dolulukları zaten bölgemizde yaşadık. Bayramda da yüzde 100 doluluklara ulaşacağımızdan eminiz. Bundan sonraki özellikle bayram tatillerinin hükümetçe daha önceden ilan edilip eğer birleştirilecekse uzun olarak ilan edilmesi vatandaşlarımızın rezervasyonlarını yapmaları, tatillerini planlamaları, daha rahat yer bulma açısından da iyi olur. Bundan sonraki yıllarda bu yapılırsa turizme ciddi anlamda katkı sağlayacağına eminim” şeklinde konuştu.

Melike Müzeyyen Türk - Ali İbileme

