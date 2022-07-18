İhlas Haber Ajansı

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Bayram tatilinde yaşanan trafik kazalarında 67 kişi yaşamını yitirdi

Bayram tatilinde yaşanan trafik kazalarında 67 kişi yaşamını yitirdi
Bayram tatilinde yaşanan trafik kazalarında 67 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden bayram tatilinde yaşanan ölümlü 53 trafik kazasında, 67 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya adresi üzerinden bayram tatilinde yaşanan ölümlü kaza ve can kaybı sayısını açıkladı. Soylu'nun açıklamasına göre 7-18 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazası yaşanırken, 67 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla ölümlü kaza yüzde eksi 56, can kaybı yüzde eksi 54, yaralı yüzde eksi 24 ve kazaların ise yüzde eksi 17 azaldığını açıklayan Bakan Soylu paylaşımında “Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı” ifadelerini kullandı.

Doğukan Gürel

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