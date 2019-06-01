Bayram tatiline giden aile kaza geçirdi: 5 yaralı

Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri, Kınıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan İpsala istikametine seyreden Murat Üzmez (34) yönetimindeki 34 JN 4492 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yoldan çıktı. Tarlaya sürüklenen otomobilde sürücü Murat Üzmez ve eşi Ebru Üzmez, Ayfer Üzmez (60), Bahri Üzmez(67) ve Mehmet Selim Üzmez (3) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hüseyin Tayyar