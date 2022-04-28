İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bayram tatiline giden öğrenciler kaza geçirdi: 1'i ağır 4 yaralı

Bayram tatiline giden öğrenciler kaza geçirdi: 1'i ağır 4 yaralı
Bayram tatiline giden öğrenciler kaza geçirdi: 1'i ağır 4 yaralı

Malatya’da eğitim gören dört öğrenci bayram tatili için memleketleri Kastamonu’ya giderken Sivas’ta kaza geçirdi, 1’i ağır 4 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Kangal ilçesi Alacahan köyü Abdalboğan mevkiinde meydana geldi. Malatya'dan Kastamonu istikametine giden E.K. (20) yönetimindeki 37 AT 222 plakalı Fiat marka otomobil bilinmeyen bir nedenle takla atarak yolun dışarısına çıktı.

Araçta bulunan sürücü ve A.E.(21), D.D. (20), A.İ.(22) yaralandı. Dört yaralının öğrenci oldukları bayram tatili için memleketleri Kastamonu'ya gittikleri öğrenildi. Yaralı öğrenciler Ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Harun Üngör
 

İLGİLİ HABER
Artvinde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı ! Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı !
İLGİLİ HABER
Genç sporcu, trafik kazasında hayatını kaybetti Genç sporcu, trafik kazasında hayatını kaybetti
İLGİLİ HABER
Şanlıurfada feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
İLGİLİ HABER
Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı, kazada 2 kişi yaralandı Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı, kazada 2 kişi yaralandı
İLGİLİ HABER
Afyonkarahisarda trafik kazası: 1 ölü ! Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü !

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.