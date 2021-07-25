İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayram tatilinin son gününde TEM'de akıcı trafik hakim

Bayram tatilinin son gününde TEM'de akıcı trafik hakim
Bayram tatilinin son gününde TEM'de akıcı trafik hakim

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmıyor. Akıcı bir trafiğin hakim olduğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi.

Bayram tatilinin son gününde TEM’de akıcı trafik hakim - Tıkla İzle

Kurban Bayramı tatillinin dönüş güzergahlarından olan TEM Otoyolu ve D100 karayolu Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil yörelerinde geçiren vatandaşlar, dün itibarı ile İstanbul ve çevredeki illere dönüş yapmaya başladı. Bayram tatilinin son gününde ise TEM Otoyolu ve D100 karayolu'da akıcı trafik hakim oldu. Dün akşam yaşanan yoğunluk yerini akıcı bir trafiğe bıraktı. Yoğunluğun yaşanmadığı TEM Otoyolu havadan da görüntülendi.

Murat Kanber - Harun Yıldız
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.