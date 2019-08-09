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Bayram trafiği yoğunluğu sürüyor

Bayram trafiği yoğunluğu sürüyor
Bayram trafiği yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı'nı il dışında geçirmek isteyen ve akşam trafiğine girmemek için geç saatte yola çıkan vatandaşlar, İstanbul’un çıkış noktalarında ve köprü girişleri Anadolu istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Bayram trafiği yoğunluğu sürüyor - Tıkla İzle

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen ve akşam üzerinde oluşan trafiğe kalmak istemeyen vatandaşlar akşam geç saatlerde yola çıktı. Vatandaşlar, İstanbul'un çıkış noktalarındaki ana yollarda trafik yoğunluğuna sebep oldu. Özellikle TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan ana ve yan yollarda yoğunluk oluştuğu görüldü. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği gözlendi. Trafik polisleri, herhangi bir olumsuzluğun olmaması için köprü girişlerinde ve ana yolların belli noktalarında görev yapıyor. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sürüyor.

Medeni Topaloğlu 

 

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