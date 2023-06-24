İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bayram yolunda feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Bayram yolunda feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Bayram yolunda feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Bartın'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Bayram yolunda feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Bartın-Arıt kara yolu Yukarışehler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bayram tatili için ailesiyle İstanbul'dan Bartın'a gelen Hakan Yıldız'ın kullandığı 34 ZT 4919 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü Hakan(26), baba Mehmet (55) ve anne Kadın Yıldız (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Melike Yıldız ise ağır yaralı olarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bülent Bostancı

İLGİLİ HABER
Gaziantepte feci kaza: 13 yaralı Gaziantep'te feci kaza: 13 yaralı
İLGİLİ HABER
Eskişehirde 9 aracın karıştığı kazada: 5 yaralı Eskişehir’de 9 aracın karıştığı kazada: 5 yaralı
İLGİLİ HABER
Erzincanda iki otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı Erzincan’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.