Bayrama sayılı günler kala kurban vekaletiyle ilgili merak edilenler

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, kurban vekaletinin nasıl verileceği ve vekaleten hangi kurbanların bağışlanabileceği konusunda bilgiler verdi. Aydın, “Dini vecibelere göre, vekaletsiz kurban kesinlikle kesilemez, caiz olmaz" dedi.

"Vacip olan kurban için vekaletlerini İhlas Vakfı görevlilerine verenlerin kurbanlarını kesiyoruz"

Kurbanını İhlas Vakfı'na bağışlayarak vekaleten kestirecek olan hayırseverlerin, vakıfta kurban işi ile görevli kişiyi arayabileceklerine değinen Aydın, "Vacip olan kurban için vekaletlerini bize verenlerin kurbanlarını kesiyoruz. Ayrıca, isteyen vatandaşlarımız eşi ve çocuklarına da dinen zengin iseler kurban kesebilir. Hayırseverler, çocuklarının akika kurbanlarını bize vekalet vererek kestirebilirler. Bu akika kurbanlar kazadan beladan korur. Ayrıca kaza veya kötü bir hastalık geçirmeyenler de şükür kurbanı kestirebilirler. Vefat eden anne veya babasının ruhu için de, kurban kestirebilir. Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed aleyhisselam her sene 2 tane kurban keserdi. Bir tanesini kendisi için keserdi, diğerini ise ümmeti için keserdi. Biz de peygamberimiz için kurban kesebiliriz" ifadelerini kullandı.

Vekalet yoluyla kurban nasıl kesilir?

Aydın, "Hayırseverlerin kurban vekaletini, dini vecibelere uygun olarak alan vakıf görevlisi, umumi vekalet alır. Umumi vekil, kurbanlık vasıflara uygun büyükbaş hayvanı 7 vekalet sahibi adına alır. Bayramda kesilirken, kasaba, vekili olduğu 7 kişinin ismini söyleyerek, “bu kurbanı kesmeye seni vekil ettim” der, kasap da “kabul ettim” der. Tekbir getirmeye başlar. Kesim için kıbleye karşı sağ tarafına yatırılan hayvanı “Bismillahi Allahü Ekber” diyerek keser. Bizim kestiğimiz kurban dini vecibelere uygun olarak kesiliyor" diye konuştu.

“Kurbanlarını kestiğimiz vekalet sahiplerinin cep telefonlarına kurban kesim videolarını muhakkak gönderiyoruz”

Aydın, her kurban vekalet sahibine önce kesildiğine dair SMS yoluyla bilgi verildiği, daha sonra da kurban kesim videolarının muhakkak cep telefonlarına gönderildiğini belirtti.

“Kurban vekalet hisse bedeli Yurt dışı için bin 590 TL, yurt içi hisse bedeli ise 2 bin 590 TL'dir”

Aydın, "Bizim bu seneki sloganımız 'Yaradana kurban, yetimlere bayram'dır. 2022 yılı yurt dışı kurban hisse bedelimiz bin 590 TL, yurt içi kurban hisse bedelimiz ise 2 bin 590 TL'dir" dedi. Aydın, hisse bedeli için kredi kartına 4 taksit imkanı olduğunu da vurguladı.

"Hayırseverler gönül rahatlığıyla vekaletlerini vakfımıza verebilirler"

İhlas Vakfı'nın, Afganistan ve Afrika'da kesilen kurbanlardan elde edilen etleri yetimhanelerdeki yetimlere, medrese ve Kuran-ı Kerim kurslarındaki talebeler ile ihtiyaç sahiplerine güvenle ulaştırdığını vurgulayan Aydın, "Hayırseverler, İhlas Vakfı'na kurban bağışlarını nasıl yapabilirler. Hayırseverler, ihlasvakfi.org.tr adresli web sayfasından online olarak oradaki vekalet formunu doldurarak vekaleti verebilirler. Ayrıca 0 212 451 49 00 nolu telefonu arayarak, vekalet vermek suretiyle kurban bağışında bulunabilirler. İnşallah bu bayramımız çok bereketli olur. Hayırseverler gönül rahatlığıyla vekaletlerini vakfımıza verebilirler. Milletimizin ve Türk İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Huzurlu ve bereketli bir bayram geçirilmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.