Bayramda hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Kurban Bayramı hava durumu tahminleri

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Arife günü (8 Temmuz 2022 Cuma): Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

1. Gün (9 Temmuz 2022 Cumartesi): Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

2. Gün (10 Temmuz 2022 Pazar): Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

3. Gün (11 Temmuz 2022 Pazartesi): Karadeniz'in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

4. Gün (12 Temmuz 2022 Salı): Yağışların Karadeniz Bölgesi'nin geneli ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'ndan sonra yağışlı ve serin havanın Karadeniz Bölgesi genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39