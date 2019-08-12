Bayramda İstanbullular Menekşe plajına akın etti



Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren kent sakinleri hava sıcaklıklarının artmasıyla Menekşe plajına akın etti. Binlerce vatandaşın oluşturduğu yoğunluk çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Havadan çekilen görüntülerde bazı vatandaşların dubaların ardında yüzmeye çalıştığını ancak cankurtaran ekiplerinin botla yanlarına gelerek onları uyardığı görüldü. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinlerken bazı vatandaşlar da ailesiyle birlikte mangal yaptı. Sahillerde yoğun kalabalığı fırsat bilen işportacılar da ürünlerini sattı.

Ahmet Faruk Sarıkoç

