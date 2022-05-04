Bayramda Nemrut Dağı'na ziyaretçi akını

2 bin 206 metre yükseklikte devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı ören yeri bayramda çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. 'Güneşin en güzel doğup battığı yer' olarak bilinen Nemrut Dağı'nda ki devasa heykeller, yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakıyor.

Yolu kardan temizlenen ve Nisan ayının ortalarında turizm sezonunu açan Nemrut Dağı'na turist akını yaşanıyor.

Beş günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen turistler özellikle bölge turu çerçevesinde Nemrut Dağı'na çıkıyor. Bayram tatili boyunca Nemrut Dağı'nı ziyaret eden turist sayısı 10 bini geçti.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, Ramazan Bayramı'nda Adıyaman'a gelen turist sayısında ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirterek, “Bayram tatili boyunca gelen yerli ve yabancı turist sayısı 10 bini geçti. Bu yıl özellikle yabancı turist sayısında bir artış söz konusu. Bayramda gelen turistlerin yaklaşık yüzde 25'i yabancı turistlerden oluşuyor. 2022 yılı turizm sezonu iyi başladı. İnşallah aynı şekilde devam eder” dedi.

Ahmet Arslantaş