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Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz olacak

Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz olacak
Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz olacak

Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücretsiz olacak.

Ayrıca kararda, 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00'dan başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

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