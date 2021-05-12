Bayramda sağlıklı beslenme önerileri

Ramazan ayı boyunca oruç tutulması nedeniyle yeme düzeninin değiştiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Merve Bayram, “Öğün sayılarının azalması ve değişen beslenme alışkanlıkları metabolizmayı yavaşlatarak Ramazan Bayramı ile eski yeme düzenine geçerken daha fazla yemek yemeye neden olabilir. Bu durum kilo artışına sebep olmasının yanı sıra sağlığı birçok yönden olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle bayramda evde olsak da beslenmemize dikkat etmemiz gerekmektedir” diye konuştu.

“Günde 2 - 2.5 litre su için”

Güne su ile başlanması önerisinde bulunan Merve Bayram, “Ramazan ayı sonrası en çok dikkat edilmesi gereken nokta su tüketimidir. Oruçla birlikte su ve sıvı tüketiminin azalmasından dolayı vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konması için günde en az 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Ayrıca su tüketimini keyifli hale getirmek adına sularınızın içine kabuk tarçın, limon, nane yaprağı, yeşillik, salatalık ve zencefil atabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Basit karbonhidratlardan uzak durun”

Bayram gününe hafif bir kahvaltı ile devam edilmesi gerektiğini belirten Bayram, “Gün içerisinde daha fazla besin tüketileceği düşünüldüğünde, hafif bir kahvaltı ile güne başlamak sindirim sistemimizin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur ve gün içerisinde meydana gelebilecek hazımsızlık, gaz ve şişlik gibi sorunları önler. Proteinden zengin yumurta ve peynirin yanında; lif açısından zengin bol yeşillik, domates, salatalık ile 1-2 dilim tam buğday ya da çavdar ekmeği gibi metabolizma ve sindirim sistemini olumlu etkileyecek tercihler yapılmalıdır. Ayrıca poğaça, börek, beyaz ekmek gibi basit karbonhidratlardan ve salam, sosis, sucuk gibi besinlerden uzak durulmalıdır. Gün içerisinde tatlı tüketecekseniz, reçel, çikolata, bal gibi besinleri tüketilmemelidir” dedi.

“Lifli (posalı) besinlerin tüketimini artırın”

Bayram, “Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler başta olmak üzere tüm sebzeler, meyveler, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller, bulgur ile tam tahıllı ürünler lif (posa) içeriği yüksek besinler olup, tüketimlerinin artırılması sindirim sisteminin düzenli çalışmasına ve kabızlıktan korunmaya yardımcı olur. Ayrıca lif (posa) içeriği yüksek besinler kan şekerinin de hızlı yükselmesini engeller. Yetişkin bireyler imkânlar dâhilinde günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmelidirler.”

“Gazlı içecekler susuzluğu gidermez”

Sıvı tüketiminin artırılması vurgusunda bulunan Bayram, “Sıvı kaybının yerine konmasına ek su tüketiminin artırılması sindirimi kolaylaştırmaya, vücudun ısı dengesini ayarlamaya ve en önemlisi de zararlı maddelerin vücuttan daha kolay uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Ayrıca çay ve kahve gibi kafeinli içecekler ve meşrubatlar yerine, sıvı ihtiyacını karşılamak amacıyla bitki çayları, sade maden suyu, süt, ayran gibi içecekler tercih edilmelidir. Şekerli ve gazlı içeceklerin susuzluğu gidermediği gibi daha fazla susuzluğa neden olmasından dolayı bunların tüketilmemesi gerekmektedir” diye konuştu.

“İyi çiğneyin”

Az az ve sık sık beslenilmesi uyarısında bulunan Bayram, “Ramazan ayı sonrası eski yeme düzenine geçilmesi psikolojik olarak daha fazla yemek yeme eğilimine yol açabilir. Bu durumda özellikle hazımsızlık gibi mide problemleri ile kan şekerinde ani yükselmelere ve düşüşler görülebilir. Bu nedenle besinler iyi çiğnenerek, azar azar ve sık sık tüketilmelidir. Ayrıca öğün araları en az 2 saat en fazla 4-5 saat olacak şekilde düzenlenmelidir” ifadelerini kullandı.

“Çikolatalardan uzak durun”

Tatlı tüketiminden kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Bayram, “Geleneksel olarak bayram denince akla ilk olarak tatlı gelmektedir. Tatlı tercih ederken hamurlu ve şerbetli tatlılardan, şekerler, lokumlar ve çikolatalardan uzak durulmalı, bunlar yerine sütlü veya meyveli tatlılar tercih edilmelidir” dedi.

“Hipertansiyon hastaları için risk”

Kızartılmış, çok tuzlu ve yağlı besinlerden uzak durulması konusunda uyarılarda bulunan Uzman Diyetisyen Merve Bayram, “İhtiyaçtan daha fazla enerji alımına yol açacağı için yağlı ve kızartılmış besinlerden uzak durulmalıdır. Özellikle kalp hastalığı, diyabet, insülin direnci ve obezite gibi sağlık sorunları olan kişilerin ani sağlık sorunları ile karşılaşmamaları için daha dikkatli olması gerekmektedir. Aynı şekilde çok fazla tuz alımı da kan basıncını olumsuz etkileyerek hipertansiyon hastaları için risk oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

Bol hareket etmeye özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Merve Bayram, “Fiziksel ve zihinsel sağlığı olumlu yönde etkilemesinin yanı sıra oruç ile yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için fiziksel aktivite artırılmalıdır. Kısıtlamaların olduğu bu bayram, evde yapabilecek hafif sporlar tercih edilerek metabolizma canlı tutulabilir” diyerek sözlerini sonlandırdı.