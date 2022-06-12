İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bayramdan sonra düğünü vardı, şehit oldu

Bayramdan sonra düğünü vardı, şehit oldu
Bayramdan sonra düğünü vardı, şehit oldu

Sivaslı Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Kurban Bayramından gerçekleştireceği düğünü için gün sayarken Pençe Kilit Operasyonunda girdiği çatışmada şehit oldu.

Bayramdan sonra düğünü vardı, şehit oldu - Tıkla İzle

Sivas'ta Merkez ilçeye bağlı Gazi köyü nüfusuna kayıtlı olan Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, bugün sınır ötesinde Pençe Kilit Operasyonunda bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit oldu. Yıldırımın şehitlik haberi geç saatlerde babası Cemal ve annesi Hatice Yıldırım'a ulaştırıldı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Yıldırım'ın son izninde memleket Sivas'a gelerek Düriye Yıldırım ile nişanlanıp resmi nikahını yaptığı, Kurban Bayramının hemen sonrasında düğününü yapmayı planladığı öğrenildi. Şehit Yıldırım, Pazar günü İkindi namazının ardından Gazi köyünde kılınacak cenaze namazı ve düzenlenecek merasim sonrası toprağa verilecek.

Volkan Kaplan
 

İLGİLİ HABER
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.