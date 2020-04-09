Bayramiç'te korkutan yangın

Pınarbaşı köyünde meydana gelen ev yangını büyük korku yaşattı. Köyde bulunan Rakia Sandık'a ait 2 katlı ev henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Yangının sabotaj olabileceği ileri sürüldü. Sandık'a ait evde dayısı Ali Rıza A.'nın ikamet ettiği öğrenildi.

İnşaat çalışmasının da yapıldığı evin ikinci katında başlayan yangın, kısa sürede çatıya sıçradı. Yangını fark eden köy sakinlerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine Bayramiç Belediyesi'ne ait iki adet itfaiye aracı sevk edildi. Yangın nedeniyle UEDAŞ ekipleri köyün elektriğini keserken, yangının döndürülmesine de destek verdi.

Ayrıca, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir adet arazöz de yangın yerine gönderildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken, çevre evlerde yaşayan köy sakinleri büyük korku yaşadı. Yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Ezine'de ikamet eden Rakia Sandık'a ait olan evde dayısı Ali Rıza A.'nın tek başına yaşadığı, dayı ile yeğen arasında evle ilgili sıkıntılar bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri yangında sabotaj ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sedef Topçu

