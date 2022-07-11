Bayramın 3. günü hava nasıl olacak? Meteoroloji son verilerini açıkladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre:

"11 Temmuz 2022 Pazartesi günü Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

4. Gün (12 Temmuz 2022 Salı):

Yağışların Karadeniz Bölgesi'nin geneli ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'ndan sonra yağışlı ve serin havanın kuzey kesimlerde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı Süresince Üç Büyük İlimizde Beklenen Hava Durumu:

Ankara: Beklenen yağışların, bayramın üçüncü gününden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 27 ile 32 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul: Günün en yüksek sıcaklıklarının 30 ile 33 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İzmir: İl merkezinde bir hafta süresince yağış beklenmiyor. Bayramın üçüncü gününde, İzmir'in kuzey ve doğu kesimlerinin öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 30 ile 32 derece arasında seyretmesi bekleniyor.