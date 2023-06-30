Bayramın 3. gününde besicilerin dönüş yolculuğu başladı

İstanbul Sultangazi'de kurulan kurban satış ve kesim alanında Kurban Bayramı'nın 3. gününde çadırlar sökülmeye başlandı. Bazı besiciler hayvanlarını satarken bazıları ise satamadığı hayvanları memleketlerine götürüyor. Hayvanlarını memleketlerine götürmek istemeyen besiciler ise kurbanlıkları düşük fiyattan vatandaşlara satıyor. Hayvanları geri götürmek için masrafa girmek istemediklerini belirten besiciler, vatandaşların kurban satış alanlarından düşük fiyata kurban bulabileceklerini ifade etti. Sultangazi'deki kurban kesim ve satış alanında çadırların toparlanması ve kurban kesimi için son gün hareketliliği havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde onlarca çadırın toparlandığı, kalan bazı hayvanların tırlara yüklendiği görüldü. Ayrıca belediye ekipleri ise toplanan çadır alanlarını, iş makineleriyle düzeltiyor.

“Diğer yıllara göre elimizde çok fazla kurban kaldı”

Tokat'tan İstanbul'a kurban satışı için gelen besici Yaşar Karakaş, “Bu yıl diğer yıllara göre elimizde çok fazla kurban için hayvan kaldı. Emeğimizin karşılığını sattığımız hayvanlarla alamıyoruz. Çok fazla sıkıntı çekiyoruz bu hayvanları satarken. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum burada yatacak yerimiz bile yoktu. Önümüzdeki yıl umarım bu sıkıntılarımız çözüme kavuşturulur. Biz hayvanlarımızı uygun fiyata veremiyoruz genelde geri götürüyoruz” dedi.

“Bugün kurbanın en uygun olduğu gün”

Samsun'dan İstanbul'da kurban için hayvanlarını satmaya geldiğini ifade eden Sefer Kaygısız, “İstanbul'a bu yıl diğer yıllara göre daha fazla kurbanlık geldi. Elimizde kalan hayvanları maalesef memlekete götüreceğiz. Bugün İstanbul'daki son gün bizim için. Yaklaşık 25 tane büyükbaş 25 tanede küçükbaş hayvanımız kaldı. Fiyatlar ilk başta yüksekti sonra hayvan sayısı azaldıkça fiyatlar düştü. Eğer devlet kurumlarımız kalan hayvanlarımızı alırsa çok memnun oluruz. Vatandaşımızı da kurban alanlarına bekliyoruz, bugün kurbanın en uygun olduğu gün” dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun

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