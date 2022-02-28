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'Bayrampaşa 11' dizisi görücüye çıktı

'Bayrampaşa 11' dizisi görücüye çıktı
'Bayrampaşa 11' dizisi görücüye çıktı

İlyas Çağlayan yapım tarafından 2021 yılında çekimlerine başlanan ve tamamlanan “Bayrampaşa 11” dizisi ulusal kanallarla görüşmelere başladı.

Seksenlerin ve Doksanların mahalle kültürünün, komşuluk ilişkilerinin ve paylaşımlarının işlendiği “Bayrampaşa 11” dizisinde birçok ünlü isimler yer alıyor. Dizinin oyuncularından Wilma Elles yaptığı açıklamada, “Sevilen ve özlenen bir dizi geliyor” dedi.

Dizinin çekimlerine başlandığı günden itibaren ekibin yanında olan uygulayıcı yapımcı Kadir Balık ve iş adamı Mehmet Akif Köse yaptığı açıklamada, “Hepimizin severek izleyeceği bir dizi geliyor” ifadelerini kullandı.

Dizinin yapımcısı olan İlyas Çağlayan kanal görüşmelerinin çok güzel geçtiğini ve pek yakında harika bir kanal da izleyicisi ile buluşacaklarını dile getirdi.

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